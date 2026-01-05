Sibel Can Kesenin Ağzını Açtı! Torununa Lüks Jest

Babaanne olmanın sevincini yaşayan Sibel Can, torunu Lina için cömert davrandı. Ünlü sanatçı, oğlu Engincan Ural ve gelini Merve Kaya’ya Etiler’de yaklaşık 2 milyon dolar değerinde lüks bir daire hediye etti.

Sibel Can Kesenin Ağzını Açtı! Torununa Lüks Jest
Sibel Can ile Hakan Ural’ın oğulları Engincan Ural, uzun süredir birlikte olduğu Merve Kaya ile 2022 yılında Bodrum’da yapılan ihtişamlı bir törenle evlenmişti. Mutlu evliliklerini geçtiğimiz ekim ayında taçlandıran çift, ilk bebeklerini kucaklarına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Sibel Can Kesenin Ağzını Açtı! Torununa Lüks Jest - Resim : 1

LİNA MİAMİ’DE DÜNYAYA GELDİ

Çiftin kızları Lina, Miami’de dünyaya geldi. Lina’nın doğumu magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken, aileye katılan yeni üye özellikle Sibel Can’ın babaannelik heyecanıyla gündeme geldi.

Sibel Can Kesenin Ağzını Açtı! Torununa Lüks Jest - Resim : 2

SİBEL CAN’DAN TORUNUNA BÜYÜK JEST

Babaanne olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü sanatçı, torunu için dikkat çeken bir sürprize imza attı.

Posta’da yer alan habere göre, Sibel Can, torunu Lina adına Etiler’de değeri 86 milyon 75 bin TL olan lüks bir daire satın aldı.

