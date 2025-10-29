Yoğun Bakıma Alınmıştı! Veliaht Dizisinin Zafer'i Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın Kızından Güzel Haber Geldi

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ve eşi Oben Alkan’ın zatürre nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan küçük kızları Suzan’dan güzel haber geldi. Minik Suzan, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Yoğun bakıma kaldırılmasıyla herkesi endişelendiren ünlü çift Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın minik kızları Suzan’dan güzel haber geldi. Zatürre teşhisiyle hastanede tedavi gören küçük Suzan’ın durumu düzeldi, taburcu edildi. Ünlü çift, kızlarının sağlık durumuna ilişkin mutluluğunu sosyal medyada paylaştı.

DURUMU İYİLEŞİNCE NORMAL SERVİSE ALINDI

SHOW TV’de yayınlanan Veliaht dizisinde “Zafer Karslı” karakteriyle tanınan Akkaş’ın kızı, geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra yoğun bakım servisine alınmıştı. Doktorların titiz tedavisi sonrası minik Suzan’ın sağlık durumunun iyiye gitmesiyle yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı öğrenilmişti. Ailenin yakın çevresi, küçük kızın tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve hızla toparlandığını belirtmişti.

ANNESİNDEN MUTLU PAYLAŞIM

Yoğun Bakıma Alınmıştı! Veliaht Dizisinin Zafer'i Bora Akkaş ve Oben Alkan’ın Kızından Güzel Haber Geldi - Resim : 1

Güzel haberi, anne Oben Alkan sosyal medya hesabından duyurdu. Alkan, kızının hastaneden çıkış fotoğrafını paylaşarak şu notu yazdı:

“Taburcu olmanın dayanılmaz mutluluğu.”

Paylaşım kısa sürede takipçilerden yoğun ilgi görürken, ünlü çifte geçmiş olsun mesajları yağdı.

Kaynak: Haber Merkezi

