Sandık Kokusu'nda Beklenmeyen Ayrılık! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Ediyor

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan ve Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Uğur Yücel gibi ünlü isimleri bir araya getiren dizi, Melis Civelek ve Zeynep Gür tarafından kaleme alınıyor. İlk sezon finalinden önce dizinin Atilla’sı Metin Akdülger de projeye veda etmişti.

BAŞROL OYUNCUSU DİZİYE VEDA EDİYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni sezonuyla birlikte pek çok yeni karakterin eklendiği "Sandık Kokusu"nda Necip Memili diziden ayrılıyor. Karsu’nun eski kocası Reha karakterinin senaryodaki hikayesinin sona erdiği belirtiliyor. Ayrıca, Memili’nin yeni projelerle ilgili teklifleri değerlendirdiği ve diziden iki oyuncunun daha ayrılacağı iddia ediliyor.

32'İNCİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Dizinin 32. bölümünde, Karsu'ya gece kulübünde yaklaşan bir adam, Bora'nın içten içe kıskanmasına yol açacak. Karsu’ya yaklaşan adamın Bora’ya karşı çıkması, büyük bir kavgaya sebep olacak ve sonunda herkes karakolluk olacak. Bu arada Gülnaz, hayatında ilk kez biriyle buluşacak, ancak işler beklediği gibi gitmeyecek. Yaşananların ardından Gülnaz ile konuşan Filiz, durumu abisine söylememek üzere Gülnaz’ın ilk uçakla Urfa’ya dönmesi gerektiğini belirtecek.

Kaynak: Birsen Altuntaş