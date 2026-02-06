Show TV'den Can Yaman'a 'Uyuşturucu Testi' Özrü
Show TV, 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınan oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun pozitif çıktığı yönündeki haberleri için özür diledi. Açıklamada, "Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz" ifadelerine yer verildi.
'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra test sonucu negatif çıkan ancak bazı medya organlarında pozitif çıktığı yönünde haberler yer alan ünlü oyuncu Can Yaman, söz konusu haberlere tepki gösterdi.
SHOW TV'DEN ÖZÜR
Bunun üzerine Show TV, yapılan hata nedeniyle Can Yaman'dan özür diledi.
Show TV Ana Haber'de yapılan açıklamada, "Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan Can Yaman'ın test sonucu LED ekrana yanlışlıkla pozitif şeklinde yazılmıştı. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın test sonucunun negatif çıktığını hatırlatır, kendisinden özür dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Can Yaman ise haber kesitini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Özür için teşekkürler" notunu düştü.
