Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönecek.

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu’nun yeni sezonunda kadroya katılacak oyuncular da belli oldu.

YENİ KARAKTERLER KATILDI