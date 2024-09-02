Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda

Show TV ekranlarında yayımlanan Sandık Kokusu dizisi yeni bölümleriyle ekranda olacak.

Son Güncelleme:
Show TV'deki Sandık Kokusu'na Dengeleri Değiştirecek Oyuncu! Resmen Kadroda - Resim: 1

Show TV'nin ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan, O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu," ikinci sezonuyla yakında ekranlara dönecek.

Kadrosunda Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Necip Memili, Meriç Aral, Serkay Tütüncü, Seda Türkmen ve Uğur Yücel gibi usta oyuncuların yer aldığı Sandık Kokusu’nun yeni sezonunda kadroya katılacak oyuncular da belli oldu.

YENİ KARAKTERLER KATILDI

Haberin devamını okumak için tıklayın
Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı
Sevişme Sahnesi Olay Olan Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim' Serenay Sarıkaya’dan Cesur Sözler: 'Bir Yönetmenin Beni Hayal Etmesini Çok İsterim...'
Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı Ezgi Mola Sonunda Setlere Dönüyor! Uzun Bir Süredir Setlerden Uzaktaydı
Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor Ferit'in Yerine Yeni Başrol! Yalı Çapkını Dizisi Tümüyle Değişiyor
Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi Kıyafetine Yorum Yağdı! Demet Akalın’dan Yanıt Geldi
Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu! Beril Pozam ile Ersin Arıcı Evlendi Yalı Çapkını Aşkı Gerçek Oldu!
Doktor Ela’nın Büyük Değişiminin Sırrı Çözüldü: Bir Öğünde Yedikleri Dillere Düştü Doktor Ela’nın Bir Öğünde Yedikleri Dillere Düştü
Popstar Bayhan Karaları Bağladı Popstar Bayhan Karaları Bağladı
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
Ünlülerin Yaz Aşkları... Kimi Öpmelere Doyamadı, Kimi Kameralardan Kaçırdı Ünlülerin Yaz Aşkları...
Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular Star TV'de Değişim Başladı! Yalı Çapkını Dizisine Yeni Oyuncular
NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu NOW TV'den Seyircileri Üzen Kızıl Goncalar Kararı! Yeni Bölümler Bekleniyordu