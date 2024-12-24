Show TV'de Değişiklik! Bahar Dizisine Yeni Başrol Geldi

‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 30. Bölümünde neler yaşanacak belli oldu. Dizidoktoru'nun haberine göre; Evren’in söylediği yalan, Bahar’ı bir kez daha derinden sarsar.

Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.

Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur. Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler. Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.