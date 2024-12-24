Show TV'de Değişiklik! Bahar Dizisine Yeni Başrol Geldi
Show TV'nin sevilen dizisi Bahar'a psikiyatr Tolga geldi!
‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 30. Bölümünde neler yaşanacak belli oldu. Dizidoktoru'nun haberine göre; Evren’in söylediği yalan, Bahar’ı bir kez daha derinden sarsar.
Hastaneye gelen kritik bir vaka ise Aziz Uras’ı altüst eder ve onu son zamanlarda aldığı kararları sorgulamaya iter. Bu sırada, Seren ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Olayın ailelere sıçramasıyla büyüyen kriz, Aziz Uras ve Seren’i zor bir tercih yapmaya zorlar.
Diğer yanda, Çağla’ya kendini affettirmekte kararlı olan Bahar, gözü kapalı her şeye evet diyerek kendini daha önce hiç karşılaşmadığı bir durumun içinde bulur. Hastanedeki kaos giderek artarken, başhekim Timur, gövde gösterisi yapmak için bir yılbaşı organizasyonu düzenler. Ancak, partide ağzından kaçırdığı bir sırla herkes şoke olur.
KADROYA SÜRPRİZ BİZ İSİM DAHA KATILIYOR
“Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın”ın 30. bölümünden yayınlanan ve merak uyandıran yeni tanıtımında izleyiciler sürpriz bir isimle karşılaştı. Başarılı oyuncu Emre Karayel, ilgiyle izlenen dizinin kadrosuna dahil oldu. Emre Karayel, Peran Hastanesi’ne yeni gelen, mesleğinde başarılı ve çevresi tarafından da takdir edilen psikiyatr Tolga Okaner karakterine hayat verecek. Aynı zamanda Peran Vakıf Başkanı’nın oğlu da olan Tolga’nın hastanede dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden büyük merak konusu oldu. Emre Karayel ve Demet Evgar’ın sette buluştuğu andan paylaşılan ilk kare de beğeni topladı.
“Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!
“Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?” dizisinin kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Ecem Özkaya (Rengin), Elit Andaç Çam (Çağla), Nizam Namidar (Rıza), Füsun Demirel (Gülçiçek), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da (Efsun) karakterine can veriyor.