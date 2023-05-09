Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi - Resim: 1

İhanetiyle sarsıldığı futbolcu Gerard Pique ile yollarını ayıran ünlü şarkıcı Shakira, dünyaca ünlü aktör Tom Cruise ile görüntülendi.

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Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi - Resim: 2

Eski erkek arkadaşı Pique tarafından aldatıldıktan sonra ilişkisini bitiren ve zor zamanlar geçiren şarkıcı Shakira, Tom Cruise ile katıldığı Miami Grand Prix yarışında bir hayli mutlu göründü.

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Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi - Resim: 3

SAMİMİ HAREKETLERİ GÖZDEN KAÇMADI

Giydikleri şık kıyafetler ile tüm dikkatleri üzerlerinde toplamayı başaran çiftin, samimi hareketleri gözden kaçmadı.

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Shakira ihaneti çabuk unuttu: Dünyaca ünlü oyuncuyla görüntülendi - Resim: 4

11 YILLIK İLİŞKİSİNİ BİTİRMİŞTİ

Shakira, geçen sene Haziran ayında kendisini aldatan Pique ile olan 11 yıllık ilişkisini bitirdiğini açıklamıştı.

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