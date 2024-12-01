Sezen Aksu Şarkı Sözleriyle Destek Verdiği Afife'yi İzledi

Türk popunun minik serçesi Sezen Aksu, başrolünde Demet Evgar'ın yer aldığı ve şarkı sözleriyle destek verdiği 'Afife'yi izledi. Sezen Aksu, oyunun sonunda ekiple kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Sezen Aksu Şarkı Sözleriyle Destek Verdiği Afife'yi İzledi

Demet Evgar, Necip Memili, Tilbe Saran ve Bora Akkaş gibi başarılı oyuncuları buluşturan "Afife" oyunu Zorlu PSM’de kapalı gişe sahnelenmeye devam ediyor.

Pop müziğinin kraliçesi Sezen Aksu aynı zamanda şarkı sözleriyle de destek verdiği müzikali izledi. Minik serçe çok beğendiği oyunun sonunda ekiple kuliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sezen Aksu Şarkı Sözleriyle Destek Verdiği Afife'yi İzledi - Resim : 1

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