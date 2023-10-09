Sevgilisinin istekleri Mehmet Ali Erbil'i bezdirdi: Mehmet Ali Erbil ile 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ayrıldı
Sevgilisine daha önce çok değerli tek taş yüzük ile evlenme teklifi yapan Mehmet Ali Erbil cephesinden son dakika haberi geldi. Yakında evleneceğini açıklayarak herkesi şaşırtan ünlü oyuncu kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'ın istekleri yüzünden ayrılık yaşandığı iddia edildi.
Ünlü oyuncu Mehmet Ali Erbil'in kendisinden 40 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Yakında evleneceğini açıklayarak herkesi şaşırtan ünlü oyuncu sevgilisinin istekleri yüzünden ayrılık yaşandığı iddia edildi.
Ünlü sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil ve evlilik hazırlıkları yaptığı Gülseren Ceylan bir süredir magazin gündemindeydi. Çift aralarındaki yaş farkı sebebiyle eleştiri alsa da, Erbil, sevgilisini hem tektaş yüzük hem de spor araba hediyesi ile şımartarak kimselere aldırış etmiyordu...
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil ile aynı yaşta olan Gülseren Ceylan "Durumun parayla ilgisi yok. Ben onun yanında çok mutluyum. Hayatımda hiç mutlu olmadığım kadar mutluyum kimsenin ne dediği de umurumda değil" şeklinde konuşmuştu.
Ancak Kasım'da Amerika'da düğün yapması beklenen çiftten kötü haber geldi: Erbil'in Ceylan'ın isteklerine yetişememesi sebebiyle ilişkinin sonlandığı iddia edildi. İddialara göre, Ceylan'ın hediye olarak ev istemesi ikili arasında krize neden oldu ve ayrıldılar.
Konuyla ilgili taraflardan bir açıklama gelmezken, Erbil'in çocuklarının bu evliliği istemediği de biliniyordu.