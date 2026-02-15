Atakan Özkaya'dan Duygusal Sevgililer Günü Paylaşımı

Kardeşlerim ile tanınan Atakan Özkaya, Uzak Şehir dizisinde “Kaya” rolüyle izleyici karşısına çıkarken, babası Mustafa Özkaya’nın vefatının ardından yaşadığı acıyla da gündeme gelmişti. Genç oyuncunun 14 Şubat’ta yaptığı paylaşım, takipçilerini duygulandırdı.

Kardeşlerim dizisindeki performansıyla dikkat çeken Atakan Özkaya, şu sıralar Uzak Şehir dizisinde “Kaya” karakterini canlandırıyor.

Genç oyuncu, geçtiğimiz yıl babası Mustafa Özkaya’nın vefatıyla büyük bir acı yaşamıştı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Mustafa Özkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

BABASININ ÖLÜMÜYLE YIKILDI

Mustafa Özkaya için 23 Ağustos’ta Maltepe Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlenmiş, Atakan Özkaya ve ailesi taziyeleri cami avlusunda kabul etmişti.

Törene Doğukan Güngör başta olmak üzere yakınları ve sevenleri katılmıştı. Mustafa Özkaya, cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Babasının kaybıyla derin üzüntü yaşayan Atakan Özkaya, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde yaptığı paylaşımla da takipçilerini duygulandırdı.

