Sette başlayan aşktan üzen haber: Özge Yağız ve Gökberk Demirci ayrıldı

Yemin dizisinin setinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz aylarda kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra ilişkilerine devam eden Özge Yağız ve Gökberk Demirci çifti, bir kez daha ayrıldı.

Son Güncelleme:
Sette başlayan aşktan üzen haber: Özge Yağız ve Gökberk Demirci ayrıldı

Kanal 7'de yayınlanan Yemin dizisinin setinde tanışan Gökberk Demirci ve Özge Yağız, uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz aylarda kısa süreli ayrılık yaşayan ve ilişkilerine ikinci şansı veren çiftten kötü haber geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Her yerde el ele, göz göze olan çiftin beraberliğiyle ilgili herkes evlilik haberi beklerken ayrılık bilgisi geldi. İlişkilerine ikinci kez şans veren iki başarılı oyuncu bir kez daha ayrılık kararı aldı.

Özge Yağız bu sezon başrolünü oynadığı "Safir" dizisinin çekimleri nedeniyle Kapadokya'da, Gökberk Demirci de geçen sezon sonunda ekibine dahil olduğu "Üç Kız Kardeş" nedeniyle Ayvalık'ta bulunuyor. Çift ayrılık haberlerinin ardından bir açıklama yapmadı.

Son Güncelleme:
Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey Çamaşır makinesine asla koymayın! İşte makineye zarar veren 5 şey
Canan Karatay'da önermişti. Türk kahvesi içerken 1 kaşık koyun... Lezzeti katlanıyor Canan Karatay'da önermişti. Türk kahvesi içerken 1 kaşık koyun... Lezzeti katlanıyor
Tuğba Ekinci, Esra Erol'u Emine Erdoğan'a şikayet etti: 'Gelip bizzat konuşmak istiyorum artık' Tuğba Ekinci, Esra Erol'u Emine Erdoğan'a şikayet etti: 'Gelip bizzat konuşmak istiyorum artık'
Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin" Cem Yılmaz emekli maaşını açıkladı: "Allah bereket versin"
Eda Ece anne oluyor Eda Ece anne oluyor
Paranın kaynağı sorulmuştu: Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan 'uçak' açıklaması Dilan Polat'ın eşi Engin Polat'tan 'uçak' açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu! Sıkıntılar peşlerini bırakmayacak Eylül ayını zor geçirecek burçlar belli oldu!
İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu, net rakam verdi: Gayet mümkün İslam Memiş'in gram altın tahmini uçtu: Gayet mümkün
Ünlüler de ev sahipleriyle davalık oldu: Özcan Deniz silahla tehdit edildi, Kaan Urgancıoğlu'nun savunması şaşırttı Özcan Deniz silahla tehdit edildi, Kaan Urgancıoğlu'nun savunması şaşırttı
Kendilerine aşık ediyorlar: Ayrıldıktan sonra bile unutulmayan 5 burç açıklandı Ayrıldıktan sonra bile unutulmayan 5 burç açıklandı
Eylül ayında şansı dönecek 2 burç belli oldu! Aşk ve para aynı anda gelecek Eylül ayında şansı dönecek 2 burç belli oldu