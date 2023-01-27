Sessiz sedasız evlenen Özcan Deniz ve Samar Dadgar'ın nikahından ilk kareler

Özcan Deniz, 2018'de evlendiği ve oğlunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde boşanmıştı. Ayrılığın ardından Aktan, şiddet gördüğü iddiasıyla ünlü oyuncuya dava açmıştı. Şiddet davasından beraat eden Deniz, kısa bir süre sonra modacı Samar Dadgar ile yeni bir aşka yelken açmıştı.