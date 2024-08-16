Sertap Erener, İstanbul'u Salladı

İstanbul Festivali'nde sahne alan ünlü şarkıcı Sertap Erener, konser alanında bulunanları coşturdu.

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Sertap Erener, İstanbul'u Salladı

Sertap Erener, bu yıl üçüncüsü düzenlenen İstanbul Festivali'nde Festival Park Yenikapı'da müzikseverlerle buluştu.

"Bi Polar" şarkısıyla konsere başlayan sanatçı, "İyi eğlenceler diliyorum. İstanbul Festivali'nde üçüncü yılım. Her seferinde daha güzel bir sahneyle ve daha büyük kalabalıkla karşı karşıya kalıyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için." ifadelerini kullandı.

"Sen İste" adlı şarkısını konserde ilk kez seslendiren Erener, yeni şarkısının 13 Eylül'de müzikseverlerle buluşacağını dile getirdi.

Sanatçı "Kime Diyorum", "İyileşiyorum", "Sakin Ol", "Yanarım" ve "Everyway That I Can" şarkılarının da aralarında bulunduğu bir repertuvarı seslendirdi.

Sertap Erener konseri öncesi, "Nalan" ve "Ali Cabbar" gibi sevilen şarkılara imza atan Emir Can İğrek sahne aldı.

Festivalde bugün Can Ozan ve Dolu Kadehi Ters Tut, yarın Yayla Trio ve Pinhani, 18 Ağustos'ta ise Melike Şahin sahne alacak.

Etkinliğe ilişkin detaylı bilgi için "istanbulfestivali.com" adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: AA

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