Serkan Tütüncü'den Zeynep Bastık’a Paris’te Romantik Evlilik Teklifi

Zeynep Bastık ile oyuncu sevgilisi Serkay Tütüncü’den hayranlarını sevindiren haber geldi. Yaklaşık iki yıldır birlikte olan ünlü çift, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları yüzüklü kareyle evlilik hazırlığında olduklarını duyurdu.

Ünlü ikilinin paylaşımına eklediği “soon” notu, takipçileri tarafından kısa sürede gündem oldu. Edinilen bilgilere göre Serkay Tütüncü, sevgilisi Zeynep Bastık’a Paris’te evlenme teklif etti.

İKİNCİ YILLARINI ROMANTİK PAYLAŞIMLA KUTLAMIŞLARDI

İlişkilerini genellikle göz önünde yaşamamayı tercih eden çift, zaman zaman yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çekiyor. Ünlü ikili kısa süre önce ilişkilerinin ikinci yılını kutlamıştı.

Zeynep Bastık, sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını şu sözlerle paylaşmıştı:

“Sevgilim… Seninle; kelimelerin yetmeyeceği, yetse ve anlatsak da kimsenin anlamayacağı 2 muhteşem yıl… Özgürleştikçe yakınlaştığımız, savruldukça kenetlendiğimiz sonsuz günlerimiz olsun. Yollarımızı birleştiren tüm ihtimallere, tüm seçimlere teşekkür ederim.. Sana çok aşığım. “

Öte yandan Zeynep Bastık, 2021 yılında menajer Tolga Akış ile dünyaevine girmiş, çift 2022 yılında yollarını ayırmıştı.

