Serhat Kılıç'tan Vural Çelik Çıkışı: Dostum Değildi...

"DOSTUM DEĞİLDİ"

Serhat Kılıç da Seksenler dizisinde birlikte rol aldığı Vural Çelik'le ilgili günler sonra konuştu ve cenaze törenine neden katılmadığını açıkladı.

Oyuncu Serhat Kılıç, "Vural'la yaşadığı hayattaki ilişkimiz başka. Benim cenazesine katılıp katılmamam çok başka" dedi.

"Vural Bey set arkadaşınız mıydı yoksa dostunuz muydu?" sorusuna ise Kılıç "Benim set arkadaşımdı. Sette çok sevdiğim, çekim yaparken çok eğlendiğim bir arkadaşımdı. Yalnızlık, bana göre tercih. Belki 1-2 kişiye kırgın olabilir. Hepimizin var" yanıtını verdi.