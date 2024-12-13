Serenay Sarıkaya'yla Ayrılmıştı: Mert Demir, Şarkısını Sezer Çakır'ın Gözlerine Bakarak Söyledi

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çakır, daha sonra yaptığı açıklamada aşk iddialarını yalanladı. Çakır, "Tabii ki öyle bir şey yok. Biz, dün Mert'i dinlemeye gittik. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.