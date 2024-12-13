Serenay Sarıkaya'yla Ayrılmıştı: Mert Demir, Şarkısını Sezer Çakır'ın Gözlerine Bakarak Söyledi
Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya ile ayrıldığı öne sürülen şarkıcı Mert Demir, Sezer Çakır'ın gözlerinin içine bakarak şarkı söyleyince gündem oldu. İkilinin aşk yaşamaya başladığına yönelik iddialara Çakır'dan yanıt geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir'in bir süre önce ayrılık kararı aldığı öne sürüldü. İkiliden yalanlama gelmedi.
Ayrılık haberlerinin ardından Mert Demir'in sahnede ünlü bir isimle göz göze şarkı söylemesi yeni aşk iddialarını gündeme getirdi.
Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu'nun eski eşi Sezer Çakır, gece kulübünde sahne alan Mert Demir'i dinlemeye gitti. Demir, 'İkimize Birden' parçasının bir bölümünü Sezer Çakır'la göz göze söyledi.
O anları sosyal medya hesabından paylaşan Çakır, daha sonra yaptığı açıklamada aşk iddialarını yalanladı. Çakır, "Tabii ki öyle bir şey yok. Biz, dün Mert'i dinlemeye gittik. Tanışmıyoruz, bu arada şarkıyı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.