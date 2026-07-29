Serenay Sarıkaya’nın Tatil Paylaşımları Sosyal Medya Sallandı

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni proje öncesi çıktığı lüks tekne tatilinden paylaştığı pozlarla sosyal medyada gündem oldu.

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Serenay Sarıkaya’nın Tatil Paylaşımları Sosyal Medya Sallandı
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Son olarak “Aile” dizisinde canlandırdığı Devin karakteriyle dikkat çeken ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, yeni projesi öncesinde tatile çıktı. Yoğun geçen sezonun ardından dinlenmeyi tercih eden Sarıkaya, lüks tekne tatilinden paylaştığı karelerle adından söz ettirdi.

“Adanalı”, “Lale Devri”, “Yer Gök Aşk”, “Medcezir” ve “Aile” gibi yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, bu kez tatil pozlarıyla gündemde. Deniz ve güneşin tadını çıkaran Sarıkaya, sosyal medya hesabından peş peşe bikinili fotoğraflar paylaştı.

Serenay Sarıkaya’nın Tatil Paylaşımları Sosyal Medya Sallandı - Resim : 1

Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşımlar, binlerce beğeni ve yorum alırken, ünlü oyuncunun yeni proje öncesi yaptığı tatil kaçamağı da dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi

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