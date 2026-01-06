Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Havalimanında Görüntülendi, ‘Rezalet Bir Haldeyiz’

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir, yoğun tempolarına kısa bir ara vererek Paris’e gitti. Tatil dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen ünlü çiftin yorgun halleri dikkat çekerken, Demir, “Rezalet bir haldeyiz” dedi.

Son Güncelleme:
Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Havalimanında Görüntülendi, ‘Rezalet Bir Haldeyiz’
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de attıkları adımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü çift, bu kez Paris tatiliyle konuşuldu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Romantizmin simgesi şehirde tatil yapan çift, kısa süreli kaçamaklarının ardından Türkiye’ye döndü.

Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Havalimanında Görüntülendi, ‘Rezalet Bir Haldeyiz’ - Resim : 1

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Sarıkaya ve Demir’in yorgun halleri dikkat çekti. Uzun yolculuk ve rötar nedeniyle oldukça bitkin oldukları gözlenen çift, magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

‘REZALET HALDEYİZ’

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Mert Demir, dönüş yolculuğunu "Paris'ten geldik. Gerçekten çok yorgunuz, rötar yedik. Rezalet bir haldeyiz. Ben gerçekten çok yorgunum" sözleriyle anlattı.

Serenay Sarıkaya'dan Dev Reklam AnlaşmasıSerenay Sarıkaya'dan Dev Reklam AnlaşmasıMagazin
Reklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadıReklamdan Servet Kazandı! Serenay Sarıkaya’nın Aldığı Ücreti Duyan İnanamadıMagazin

Kaynak: 2. Sayfa

Etiketler
Mert Demir Serenay Sarıkaya
Son Güncelleme:
Beyazıt Öztürk, Ekranlara Geri Döndü Beyazıt Öztürk, Ekranlara Geri Döndü
Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Kötü Haber! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Usta Sanatçı Haldun Dormen'den Kötü Haber
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı? Ankara Kulisleri Hareketlendi, Cem Küçük Rakam Verdi
Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza Yargıda Yeni Hamle: Ek Tedbirler Geliyor! Mahkemeye Belge Göndermeyene Ceza
Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı Ceyda Ersoy Gözaltına Alındı
Kapalıçarşı'daki Kara Para Ağına Yeni Operasyon: 80 Gözaltı Kararı Kapalıçarşı Operasyonunda Dördüncü Dalga
İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor: 29 ölü, 1200’den Fazla Gözaltı! İran’daki Protestolarda Bilanço Ağırlaşıyor!