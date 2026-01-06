Serenay Sarıkaya ile Mert Demir Havalimanında Görüntülendi, ‘Rezalet Bir Haldeyiz’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile şarkıcı Mert Demir, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de attıkları adımlarla magazin gündeminden düşmüyor. Ünlü çift, bu kez Paris tatiliyle konuşuldu.

Serenay Sarıkaya ve Mert Demir, yoğun iş temposuna kısa bir ara vererek Fransa’nın başkenti Paris’e gitti. Romantizmin simgesi şehirde tatil yapan çift, kısa süreli kaçamaklarının ardından Türkiye’ye döndü.

HAVALİMANINDA GÖRÜNTÜLENDİLER

Paris dönüşü İstanbul Havalimanı’nda görüntülenen Sarıkaya ve Demir’in yorgun halleri dikkat çekti. Uzun yolculuk ve rötar nedeniyle oldukça bitkin oldukları gözlenen çift, magazin muhabirlerinin sorularını da yanıtsız bırakmadı.

‘REZALET HALDEYİZ’

2. Sayfa mikrofonuna konuşan Mert Demir, dönüş yolculuğunu "Paris'ten geldik. Gerçekten çok yorgunuz, rötar yedik. Rezalet bir haldeyiz. Ben gerçekten çok yorgunum" sözleriyle anlattı.

