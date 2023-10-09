Serenay Sarıkaya, annesinin yasak aşkıyla ilgili ilk kez konuştu
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya, konuya ilişkin ilk kez konuştu.
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un yasak aşk yaşaması magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya, konuya ilişkin ilk kez konuştu.
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun'un beraber görüntülenmesi, 'yasak aşk' iddiasını gündeme getirmişti.
Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun yasak aşk iddiasını doğrulayarak "Herkesi Allah'a havale ediyorum" demişti. Oyuncu Serenay Sarıkaya ile Cansu Tosun bu süreçte sessiz kalarak herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Sarıkaya, önceki gün kendisine yöneltilen "yasak aşk" iddialarına dair ilk kez kısa bir açıklama yaptı.
Muhabirin "Anneniz ile ilgili bir haber çıktı, onu sorsak?" sözleri üzerine Sarıkaya, "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya, sağ olun" dedi.