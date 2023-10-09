Serenay Sarıkaya, annesinin yasak aşkıyla ilgili ilk kez konuştu

Sarıkaya, önceki gün kendisine yöneltilen "yasak aşk" iddialarına dair ilk kez kısa bir açıklama yaptı.

Muhabirin "Anneniz ile ilgili bir haber çıktı, onu sorsak?" sözleri üzerine Sarıkaya, "Benim bununla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz ya, sağ olun" dedi.