Seren Serengil'den 'Siyaset' Kararı: 'Midem Çok Bulanıyor...'

Hayvan barınaklarındaki yaşanan kötü muameleleri gündeme taşıyan şarkıcı Seren Serengil, siyasete adım atma kararı aldığını duyurdu. Daha önce siyasete girme niyetini açıklamasına rağmen somut bir adım atmayan Serengil, bu kez kararını kesinleştirdi. Serengil, şöhretini hayvan hakları için kullanmak ve Meclis’te bu konuların temsil edilmesini sağlamak amacıyla harekete geçeceğini belirtti.

SİYASETE GİRİYOR

Sanatçı, “Bugün çok midem bulanıyor... Siyasete girmekten vazgeçmiştim şu anda tamamen fikrim değişti. Girmeye karar verdim. Destekleyecekseniz ben hazırım.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Seren Serengil, geçtiğimiz yılın ekim ayında, Gebze ve Ümraniye’de barınaklardaki katliamları gündeme getiren açıklamalar yapmış, şöhretini toplumsal fayda için kullanma sorumluluğunu vurgulamıştı. Aday olması durumunda halkın desteğiyle hayvan hakları ve yasalarının temsil edilmesi için Meclis’te aktif rol alacağını söyleyen Serengil, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Siyasete girmek zorundayız. Şöhretimi bu hayvanların ve bu canlıların yararına kullanmak benim vatandaşlık görevim. Ben arkadaşlarım gibi duymazlıktan görmezlikten gelme duruş bozukluğunda değilim. Sizin gönlünüz rahat oluyor mu? Benim olmuyor. Ben sanatçı olarak bırakın her şeyi seven olarak şöhretim ne kadarsa bu kadar mı bu kadar mı... Ben ne politikacıyım ne siyasetle ilgileniyorum. Ha ama bu saatten sonra girecek miyim gireceğim. Bizlerden birisinin de olması gerekiyor orada. Nefret ettiğim bir şeydi ama Meclis'ten bu yasayı çıkarttığı zaman he diye gülen insanlar var."