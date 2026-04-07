Serdar Ortaç'tan Hayranlarını Üzen Sözler: 'Yakında Ölüp Gideceğim' Dedi, Vasiyetini Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç son yaptığı açıklamalarla hayranlarını üzdü. Uzun süredir MS hastalığıyla mücadele eden ünlü isim 'yakında ölüp gideceğim' derken vasiyetini de açıkladı.

'BUNLARI HERKESE ULAŞTIRIN'

Serdar Ortaç sosyal medyada açtığı canlı yayınında söylediği sözlerle gündem oldu. Ortaç, "Bana bir söz verin, bu şarkıları yaşatın. Bunlara sağlığımda klip çekmediler. Kimseye ulaştırmadılar” diyerek hayranlarına vasiyetini duyurdu.

Konuşmasının sonlarında, “Yakında ölüp gideceğim, bunları herkese ulaştırın” diyen isim hayranlarını üzdü.

Kaynak: Haber Merkezi