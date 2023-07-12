Serdar Ortaç'ın klibinde kullandığı tabut çalındı: Hırsız bir de not bıraktı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın "Bilsem ki" şarkısının klibinde kullandığı tabut, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Tabutu çalan hırsızın bıraktığı not ise duyanları şaşkına çevirdi.
Pop müziğinin sevilen ismi Serdar Ortaç, hırsızlık şokuyla sarsıldı. Ünlü şarkıcının "Bilsem ki" şarkısının klibinde kullanılan tabutu çalan hırsız, Serdar Ortaç'a bir de not bıraktı.
Serdar Ortaç başarılı şarkılarıyla sık sık gündem oluyor. Mikrop, Poşet, Mesafe, Karabiberim gibi eserleri ile unutulmaz isimlerden biri olan Ortaç, Bilsem Ki şarkısına Mehmet Çevik ile beraber yeni bir klip çekmişti.
Sevilen şarkının yeni klibinde beyaz bir tabutta kullanılmıştı. Daha sonra Mehmet Çevik’in deposunda bulunan tabutun çalındığı ortaya çıktı. Snob Magazin’in haberine göre depodan sadece tabut çalındı.
Hırsızın "Amacım asla hırsızlık değil. Klipte kullanılan tabutu hayranınız olarak sizden bir anı olarak aldım" notunu bırakması ise çok şaşırttı.