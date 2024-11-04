Serdar Ortaç Son Malını da Satışa Çıkardı! Fiyatı Şoke Etti
Yaşadığı kumar sorunu sonrası kaybettiği paralarla sık sık gündem olan Serdar Ortaç'ın bu kez de elinde kalan son evini satışa çıkardığı iddia edildi. Ortaç'ın evi için istediği rakam ise duyanları şoke etti.
Geçmiş yaşantısına dair itiraf niteliğindeki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Ortaç'ın Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığı iddia edildi. Evi için istediği ücret ise şoke etti.
Takvim’in haberine göre, Ortaç, yıllardır oturduğu evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Ortaç’ın, ayrıca Caddebostan'a taşınma kararı aldığı söylendi.
Kaynak: Takvim