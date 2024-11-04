Serdar Ortaç Son Malını da Satışa Çıkardı! Fiyatı Şoke Etti

Geçmiş yaşantısına dair itiraf niteliğindeki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Ortaç'ın Sarıyer'de oturduğu evi satılığa çıkarttığı iddia edildi. Evi için istediği ücret ise şoke etti.

Takvim’in haberine göre, Ortaç, yıllardır oturduğu evini 10 milyon dolara (340 milyon lira) satışa çıkardı. Ortaç’ın, ayrıca Caddebostan'a taşınma kararı aldığı söylendi.

Kaynak: Takvim