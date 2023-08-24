Serdar Ortaç: Namaza başlayacağım ama zamanı değil

Ortaç, sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayında, "Namaza başlayacağım ama zamanı değil, 60'larda. Namaz kıl, akşam sahneye çık, içki versinler... Ne işe yaradı? Sevap mı işliyorum, günah mı? Beni bu hayatta en çok ne mutlu eder? Beni hiçbir şey mutlu etmez. En ivedi şekilde Allah'ın rahmeti beni mutlu eder" dedi.

2024'te müziği bırakacağını da söyleyen Ortaç, "2024'te müziği bırakacağım. Ben de köye yerleşeceğim, bu son veda turnem. 60 ili gezip bitireceğim, emekli olacağım" diyerek, müzik kariyerini sonlandıracağını bildirdi.