Selena'nın çocuk yıldızı ülkeyi 'takıntılı sapık' yüzünden terk etmiş! Paylaşımlar ortaya çıktı
Çocukluğumuzun sevilen dizisi Selena'nın başrollerinden Cansu Demirci'nin sessiz sedasız çekip gitmesi bir zamanlar çok konuşulmuştu. Şimdilerde bir Twitter hesabı ortaya ilginç bir iddia attı. Demirci'nin niçin ülkeden çekip gittiğine dair bir iddia ortaya atıldı.
Dizinin başrol oyuncularından olan Cansu Demirci, dizinin bitmesinin ardından bir daha hiçbir yerde görülmemişti. Cansu Demirci'nin yurtdışına taşındığı ve oyunculuk kariyerine son verdiği öğrenilmişti.
Demirci'ye ait gelen pozlar da uzun zamandır görülmeyen oyuncuyu merak edenlerin ilgisini çekiyordu.
Twitter'da bir kullanıcı, Demirci'nin sırra kadem basmasının sebebinin onu rahatsız eden bir kişi yüzünden olduğunu iddia etti.
Aynı kişiye ait olduğu düşünülen 4 ayrı hesaptan yapılan Cansu Demirci'nin onlarca fotoğrafı paylaşılan hesaplar ise görenleri tedirgin ediyor.