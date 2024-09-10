Selena Gomez Çocuk Sahibi Olamayacağını Açıkladı

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez, kozmetik markası Rare Beauty'nin büyük başarısı sayesinde milyarder olmasıyla günlerdir gündemde... Toplam serveti 1,3 milyar dolara ulaşan Gomez, yaklaşık 1 yıldır birlikte olduğu müzik prodüktörü sevgilisi Benny Blanco ile ilişkisinde de çok mutlu olduğunu söylüyor.

Uzun zamandır güzel haberlerle gündeme gelen ünlü şarkıcı, Vanity Fair dergisine verdiği son röportajda çocuk sahibi olamayacağını açıkladı. Gomez, "Bunu daha önce söylemedim ama ne yazık ki çocuk sahibi olmam mümkün değil. Hayatımı ve bebeğimi tehlikeye atacak birçok sağlık sorunum var" dedi.

'BENİM BEBEĞİM OLACAK'

NTV'de yer alan habere göre; yıllardır lupus hastalığıyla mücadele eden ve 2017 yılında bu sebeple böbrek nakli olan Gomez, "Annem evlat edinilmemiş olsaydı muhtemelen ben de dünyaya gelmezdim" diyerek, evlat edinme veya taşıyıcı annelik gibi yollara sıcak baktığını söyledi.

Anne olmak için çok heyecanlı olduğunu vurgulayan Gomez, "Yolculuğumun nasıl olacağını görmek için sabırsızlanıyorum, diğerlerinden biraz farklı olacak tabii. Ama sonuç olarak, umrumda değil. Benim olacak. Benim bebeğim olacak" dedi.

Kaynak: NTV