Selami Şahin'le ilgili skandal iddia: Yoldan geçen kadınların elini tutup ofisine davet ediyor

'ELİNİ BIRAKMIYOR'

İsmini vermek istemeyen iki kadın şu açıklamayı yaptı:

"Selami Şahin her gün bize ya da yoldan geçen herhangi bir kadına elini uzatıp tanışıyor. Ama elinizi bir türlü bırakmıyor. Ofisine kahve içmeye davet ediyor, garip tekliflerde bulunuyor. Bu durumdan bıktık usandık, rahatsızız!"