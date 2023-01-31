Seda Akgül'den zehir zemberek 'Kısmetse Olur' açıklaması

Akgül takipçisine yanıtında "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" dedi.