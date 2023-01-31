Seda Akgül'den zehir zemberek 'Kısmetse Olur' açıklaması

Kısmetse Olur programının unutulmaz sunucusu Seda Akgül yarışmaya dair açıklamalarıyla gündeme geldi.

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Seda Akgül'den zehir zemberek 'Kısmetse Olur' açıklaması - Resim: 1

Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur yeni formatıyla gündemdeydi. Yeni sezonunu Öykü Serter'in sunduğu programının unutulmaz sunucusu Seda Akgül paylaşımlarıyla gündeme bomba gibi düştü.

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Seda Akgül'den zehir zemberek 'Kısmetse Olur' açıklaması - Resim: 2

Sosyal medya üzerinden sürekli Seda Akgül'e "Neden yine siz sunmuyorsunuz?" ve "Geri dönecek misiniz?" soruları geldi. Sunucu bu sorulara bomba yanıtlar verdi.

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Seda Akgül'den zehir zemberek 'Kısmetse Olur' açıklaması - Resim: 3

Akgül takipçisine yanıtında "O programda sahte olmayan ve vicdanlı tek unsur bendim. Perde arkasını bana asla anlatmazlardı. Yapımcılar beni sevmez çünkü inandığımı savunurdum. İnsanların duyguları ile oynamak çok büyük günah. Ben de yaşıyorum" dedi.

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Seda Akgül'den zehir zemberek 'Kısmetse Olur' açıklaması - Resim: 4

Akgül konuşmasının devamında şunları söyledi:

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