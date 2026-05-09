Şebnem Ferah İçin Binlerce Kişi Sıraya Girdi! İkinci Konserin Biletleri de Dakikalar İçinde Tükendi

6 yıl sonra sahnelere dönme kararı alan Şebnem Ferah’ın İstanbul’daki ikinci konserine de hayranları yoğun ilgi gösterdi. 120 binden fazla kişinin sıraya girdiği konserin biletleri yaklaşık 20 dakika içinde tamamen tükendi.

Son Güncelleme:
Şebnem Ferah İçin Binlerce Kişi Sıraya Girdi! İkinci Konserin Biletleri de Dakikalar İçinde Tükendi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Şebnem Ferah, hayranlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sanatçının İstanbul’da gerçekleştireceği ikinci konserin biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere dönüş kararı almış ve 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta konser vereceğini açıklamıştı. İlk konser için satışa sunulan biletler yalnızca 12 dakika içinde tükenmişti.

İKİNCİ KONSER İÇİN DE YOĞUN TALEP OLUŞTU

İlk konserin kısa sürede tamamen dolmasının ardından sanatçı, İstanbul’da ikinci kez sahne alacağını duyurdu. 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacağını açıklayan Şebnem Ferah için bilet satışları yine büyük ilgi gördü.

Satışların başlamasıyla birlikte 120 binden fazla kişinin çevrim içi sıraya girdiği öğrenildi. Yoğun talep nedeniyle ikinci konserin biletleri de yaklaşık 20 dakika içerisinde tamamen tükendi.

Bilet almak için bekleyen binlerce kişi ise satış platformunda yayımlanan “Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz, tüm biletler tükenmiştir” mesajıyla karşılaştı. Organizasyon ekibinin yeni konser tarihlerini yakın zamanda duyurabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Şebnem Ferah Konser
Son Güncelleme:
Sevdiğim Sensin’in Yeni Fragmanı İzleyiciyi Çileden Çıkardı Sevdiğim Sensin’in Fragmanı İzleyiciyi Çıldırttı
Müstehcenlik ile Suçlanan Mabel Matiz'e Beraat Ünlü Şarkıcı Hakkında Mahkemeden Karar
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba Kulis Kemal Kılıçdaroğlu ve Burcu Köksal'ın Dikkat Çeken Telefon Trafiği: AK Parti İddiası Sonrası Bomba K
Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası Özkan Yalım’ın Pişmanlık İfadesi Ortaya Çıktı: Çarpıcı Özgür Özel İddiası
Resmi Gazete’de Yayımlandı: TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi TÜİK Başkanı Değişti, Merkez Bankası’na Yeni İsim Geldi
Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Site Aidatlarında Kurallar Değişti
Milyonları İlgilendiren Düzenleme: Telefonlarda Taksit Sayısı Artıyor! İşte Yeni Limit Milyonları İlgilendiren Düzenleme: Telefonlarda Taksit Sayısı Artıyor! İşte Yeni Limit