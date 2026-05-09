Şebnem Ferah İçin Binlerce Kişi Sıraya Girdi! İkinci Konserin Biletleri de Dakikalar İçinde Tükendi

Uzun bir aranın ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanan Şebnem Ferah, hayranlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Sanatçının İstanbul’da gerçekleştireceği ikinci konserin biletleri de satışa çıkar çıkmaz tükendi.

Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Şebnem Ferah, 6 yıl sonra sahnelere dönüş kararı almış ve 3 Haziran’da KüçükÇiftlik Park’ta konser vereceğini açıklamıştı. İlk konser için satışa sunulan biletler yalnızca 12 dakika içinde tükenmişti.

İKİNCİ KONSER İÇİN DE YOĞUN TALEP OLUŞTU

İlk konserin kısa sürede tamamen dolmasının ardından sanatçı, İstanbul’da ikinci kez sahne alacağını duyurdu. 27 Haziran’da yeniden KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacağını açıklayan Şebnem Ferah için bilet satışları yine büyük ilgi gördü.

Satışların başlamasıyla birlikte 120 binden fazla kişinin çevrim içi sıraya girdiği öğrenildi. Yoğun talep nedeniyle ikinci konserin biletleri de yaklaşık 20 dakika içerisinde tamamen tükendi.

Bilet almak için bekleyen binlerce kişi ise satış platformunda yayımlanan “Yoğun ilginiz için teşekkür ederiz, tüm biletler tükenmiştir” mesajıyla karşılaştı. Organizasyon ekibinin yeni konser tarihlerini yakın zamanda duyurabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Haber Merkezi