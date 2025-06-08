Şarkıcı Doğuş ve Eşinin Acı Kaybı! Aldıkları Ölüm Haberiyle Sarsıldılar

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Şarkıcı Doğuş, 11 yıl önce Azerbaycan’ın 'Müge Anlı'sı olarak bilinen sunucu Hoşkedem Hidayetkızı ile hayatını birleştirmişti. Geçtiğimiz yıl çift hakkında çıkan ihanet iddiaları gündem olsa da, bu söylentiler yalanlanmıştı.

Birlikteliklerini sürdüren ünlü çift, Azerbaycan’dan gelen acı bir haberle büyük üzüntü yaşadı. Şarkıcı Doğuş, yaşadıkları acı kaybı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

'BABAMIZI KAYBETTİK'

Kayınpederinin vefat ettiğini duyuran Doğuş, "Babamızı kaybettik. Rabbim mekanını cennet eylesin. Geride kalanlara, sevenlerine sabır versin" ifadelerini kullandı.

'DOSTUM, SIRDAŞIM, CAN YOLDAŞIMI DA KAYBETTİM'

Hoşkedem Hidayetkızı ise sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda, sadece babasını değil, aynı zamanda hayatındaki en büyük can yoldaşını kaybetmenin acısını yaşadığını ifade etti. Hoşkedem Hidayetkızı paylaşımında, "Dostum, sırdaşım, can yoldaşımı da kaybettim. İlk defa böyle bir çaresizliği ve zorluğu yaşıyorum” dedi.