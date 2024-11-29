Şarkıcı Bayhan'ın Acı Günü: Ayakta Duramadı
Şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan son yolculuğuna uğurlandı. Bayhan, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.
Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gürhan'ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze yıkandığı sırada Gürhan'ın akrabaları ağıt yaktı. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan'ın akrabaları katıldı.
Kaynak: İHA
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