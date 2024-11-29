Şarkıcı Bayhan'ın Acı Günü: Ayakta Duramadı

Şarkıcı Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan son yolculuğuna uğurlandı. Bayhan, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

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Şarkıcı Bayhan'ın Acı Günü: Ayakta Duramadı

Popstar yarışmasıyla 2003 yılında ünlenen şarkıcı Bayhan Gürhan'ın babası 68 yaşındaki Sabahattin Gürhan, Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Gürhan'ın cenazesi, bugün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından cenaze, Akkapı Mezarlığı'na götürüldü.

Şarkıcı Bayhan'ın Acı Günü: Ayakta Duramadı - Resim : 1

Cenaze yıkandığı sırada Gürhan'ın akrabaları ağıt yaktı. Cenaze, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazı sırasında ünlü şarkıcı Bayhan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. Cenazeye Sabahattin Gürhan'ın akrabaları katıldı.

Şarkıcı Bayhan'ın Acı Günü: Ayakta Duramadı - Resim : 2

Popstar Bayhan'ın Acı Günü: Babası Hayatını KaybettiPopstar Bayhan'ın Acı Günü: Babası Hayatını KaybettiMagazin

Popstar Bayhan Karaları BağladıPopstar Bayhan Karaları BağladıMagazin

Kaynak: İHA

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