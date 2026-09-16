Şarkıcı Alizade’nin X Hesabı Erişime Engellendi

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Şarkıcı Alizade’nin X platformundaki hesabına erişim engellendi. Hesabın hangi gerekçeyle ve hangi karar doğrultusunda erişime kapatıldığı ise şu an için bilinmiyor.

AÇIKLAMA YAPILMADI

Alizade’nin hesabına girmek isteyen kullanıcıların erişim sağlayamadığı görülürken, erişim engelinin nedeni ve süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi