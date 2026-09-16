Şarkıcı Alizade’nin X Hesabı Erişime Engellendi
Şarkıcı Alizade’nin X hesabına erişim engellendi. Kullanıcıların hesaba ulaşamadığı görülürken, erişim engelinin gerekçesi ve kararın hangi kurum tarafından alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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Şarkıcı Alizade’nin X platformundaki hesabına erişim engellendi. Hesabın hangi gerekçeyle ve hangi karar doğrultusunda erişime kapatıldığı ise şu an için bilinmiyor.
AÇIKLAMA YAPILMADI
Alizade’nin hesabına girmek isteyen kullanıcıların erişim sağlayamadığı görülürken, erişim engelinin nedeni ve süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: Haber Merkezi
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