Şarkıcı Alizade’nin X Hesabı Erişime Engellendi

Şarkıcı Alizade’nin X hesabına erişim engellendi. Kullanıcıların hesaba ulaşamadığı görülürken, erişim engelinin gerekçesi ve kararın hangi kurum tarafından alındığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Şarkıcı Alizade’nin X Hesabı Erişime Engellendi
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Şarkıcı Alizade’nin X platformundaki hesabına erişim engellendi. Hesabın hangi gerekçeyle ve hangi karar doğrultusunda erişime kapatıldığı ise şu an için bilinmiyor.

Şarkıcı Alizade’nin X Hesabı Erişime Engellendi - Resim : 1

AÇIKLAMA YAPILMADI

Alizade’nin hesabına girmek isteyen kullanıcıların erişim sağlayamadığı görülürken, erişim engelinin nedeni ve süresine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Asya Alizade
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