Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı

Show TV'nin ikinci sezonu merakla beklenen O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu"nun çekimleri başladı. Dizinin Eylül ayında ekranda olması bekleniyor. Sandık Kokusu dizisine bir isim daha veda etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sandık Kokusu'na veda eden isim çekimler başlamadan ayrılma kararı aldı.