Sandık Kokusu'nun Kadrosundan Şok Ayrılık! 2.Sezon Öncesi Diziden Ayrıldı
Show TV'nin ikinci sezonu merakla beklenen O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu"nun çekimleri tüm hızıyla devam ederken kadroya flaş bir isim veda etti.
Show TV'nin ikinci sezonu merakla beklenen O3 Medya imzalı dizisi "Sandık Kokusu"nun çekimleri başladı. Dizinin Eylül ayında ekranda olması bekleniyor. Sandık Kokusu dizisine bir isim daha veda etti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sandık Kokusu'na veda eden isim çekimler başlamadan ayrılma kararı aldı.
“Sandık Kokusu” dizisi 2 sezonunu 18 Eylül’de açacak. Demet Akbağ, Uğur Yücel, Özge Özpirinçci, Engin Öztürk, Necip Memili, Meriç Aral ve Serkay Tütüncü’yü buluşturan dizinin kadrosuna iddialı bir isim daha katılmıştı.
Ekibe Karsu’nun kuzeni Ayça rolüyle katılan Biran Damla Yılmaz‘ın sete çıkmadan projeye veda etti ortaya çıktı.
Yılmaz’ın sözleşme koşullarında anlaşamadığı için projeden ayrıldığı ve yeni teklifleri değerlendirmeye başladığı öğrenildi.
Sandık Kokusu dizisine Show TV'nin 3.sezon onayı verip vermeyeceği ise haziran 2025'te belli olacak.