Sanat Dünyası Acı Bir Kayıpla Daha Sarsıldı: Sıla'nın Kuzeni Hayatını Kaybetti

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un hayatını kaybetmesinin ardından Eski Milletvekili Rıza Gençoğlu'nun torunu, ünlü sanatçı Sıla Gençoğlu'nun kuzeni olan 52 yaşındaki Fahrî İlker Çaybaş, hayatını kaybetti. Uzun yıllar Ankara'da yaşadıktan sonra Çaybaş, geçtiğimiz yıl Muğla'nın Marmaris ilçesine yerleşmişti. Adana'da bulunan kızını ziyarete giden Çaybaş, akşam saatlerinde bir anda fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Çaybaş’ın vefatı, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajları gelirken, Fahrî İlker Çaybaş’ın cenaze töreni de belli oldu. Çaybaş'ın cenaze töreni 4 Ocak 2025 Cumartesi günü öğle namazına müteakip Acıpayam ilçesine bağlı Akşar Mahalle Meydanında kılınacak cenaze namazından sonra Akşar Mahalle Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA