Şakir Paşa'nın Yıldızına Hakkiye Koral'ın Torunundan Büyük Övgü!

NOW TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucize ve Skandallar’da ‘Hakkiye’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yağmur Başkurt’a gelen yorum sosyal medyayı salladı.

Gerçek Şakir Paşa Ailesi’nde Hakkiye Koral'ın torunu Sara Aykar, ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Sara Aykar ‘Babaannemi senden daha iyi kimse canlandıramazdı, teşekkürler Yağmur’ dedi.

ÖVGÜ YAĞDIRDI

Oyuncu Yağmur Başkurt ise kendisine yapılan bu olumlu yoruma ‘Asıl ben çok teşekkür ederim Sara hanım destek ve yardımlarınız için’ sözleriyle yanıt verdi.

Hakkiye Koral'ın torunundan böyle güzel bir iltifat almak 🥹 pic.twitter.com/241ChiEFKb — eray ama diğer hesap (@nocontextsepet) May 14, 2025

Sezona iddialı başlayan dizi başına gelen yangın felaketleriyle gündem olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon finali sonrasında zaman atlaması yapacak dizinin minik oyuncusu Azra Aksu’nun geçen hafta yaptığı veda herkesi duygulandırmıştı.

Tüm ekibe tek tek teşekkür eden minik oyuncu şunları söylemişti: Alyoşa, Bazen sen aynı ben gibiydin bazen de hiç ben değil… Senin çocukluğunu canlandırırken eski bir zaman dilimine ve rengarenk dünyana dalıp elimden geldiğince sen olmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Ekranlarda henüz sana veda etmedik ama benim için bu akşam yolun sonuydu. Seni unutmayacağım.