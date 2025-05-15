Şakir Paşa'nın Yıldızına Hakkiye Koral'ın Torunundan Büyük Övgü!

Şakir Paşa Ailesi Mucize ve Skandallar’da ‘Hakkiye’ karakterini canlandıran oyuncu Yağmur Başkurt, gerçek Şakir Paşa’nın torununun gözdesi oldu. Şakir Paşa’nın torunu başarılı oyuncuya övgü yağdırdı.

Esma Karayel Esma Karayel
Şakir Paşa'nın Yıldızına Hakkiye Koral'ın Torunundan Büyük Övgü!

NOW TV’nin fenomen dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucize ve Skandallar’da ‘Hakkiye’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yağmur Başkurt’a gelen yorum sosyal medyayı salladı.

Gerçek Şakir Paşa Ailesi’nde Hakkiye Koral'ın torunu Sara Aykar, ünlü oyuncuya övgü yağdırdı. Sara Aykar ‘Babaannemi senden daha iyi kimse canlandıramazdı, teşekkürler Yağmur’ dedi.

Şakir Paşa'nın Yıldızına Hakkiye Koral'ın Torunundan Büyük Övgü! - Resim : 1

ÖVGÜ YAĞDIRDI

Oyuncu Yağmur Başkurt ise kendisine yapılan bu olumlu yoruma ‘Asıl ben çok teşekkür ederim Sara hanım destek ve yardımlarınız için’ sözleriyle yanıt verdi.

Sezona iddialı başlayan dizi başına gelen yangın felaketleriyle gündem olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Sezon finali sonrasında zaman atlaması yapacak dizinin minik oyuncusu Azra Aksu’nun geçen hafta yaptığı veda herkesi duygulandırmıştı.

Şakir Paşa'nın Yıldızına Hakkiye Koral'ın Torunundan Büyük Övgü! - Resim : 2

Tüm ekibe tek tek teşekkür eden minik oyuncu şunları söylemişti: Alyoşa, Bazen sen aynı ben gibiydin bazen de hiç ben değil… Senin çocukluğunu canlandırırken eski bir zaman dilimine ve rengarenk dünyana dalıp elimden geldiğince sen olmaya çalıştım. Umarım başarabilmişimdir. Ekranlarda henüz sana veda etmedik ama benim için bu akşam yolun sonuydu. Seni unutmayacağım.

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