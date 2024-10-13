Sahnede Çirkin Saldırı: Murat Boz'a Suratına Çakmak Fırlattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Murat Boz neye uğradığını şaşırdı. Murat Boz’a uygulanan çirkin hareket konser boyunca devam etti.

Murat Boz sahnede şarkı söylerken sahnesine yabancı maddeler atıldı. Telefon bile atılan şarkıcı ise kibar şekilde gelen telefonları geri gönderdi. Murat Boz parçalarını seslendirirken suratına çakmak fırlatıldı.

Çakmağın gözüne gelmesiyle ünlü isim sahnede bir süre sendeledi ve kendini toparlamaya çalıştı. Şarkısına devam edemeyen Boz, neye uğradığını şaşırdı.