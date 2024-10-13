Sahnede Çirkin Saldırı: Murat Boz'a Suratına Çakmak Fırlattılar

Son dönemde şarkıcıların sahnesine eşya fırlatma modasından Murat Boz da nasibini aldı. Ünlü şarkıcı hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşatırken çirkin anlar yaşandı. Kültür Yolu Festivali kapsamında Diyarbakır'da sahne alan Murat Boz'a sahnede çakmak fırlatıldı. Gözüne gelen darbeyle şoke olan Boz, şarkısına devam edemedi.

Son Güncelleme:
Sahnede Çirkin Saldırı: Murat Boz'a Suratına Çakmak Fırlattılar

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Diyarbakır Kültür Yolu Festivali'nde sahneye çıkan Murat Boz neye uğradığını şaşırdı. Murat Boz’a uygulanan çirkin hareket konser boyunca devam etti.

Sahnede Çirkin Saldırı: Murat Boz'a Suratına Çakmak Fırlattılar - Resim : 1

Murat Boz sahnede şarkı söylerken sahnesine yabancı maddeler atıldı. Telefon bile atılan şarkıcı ise kibar şekilde gelen telefonları geri gönderdi. Murat Boz parçalarını seslendirirken suratına çakmak fırlatıldı.

Sahnede Çirkin Saldırı: Murat Boz'a Suratına Çakmak Fırlattılar - Resim : 2

Çakmağın gözüne gelmesiyle ünlü isim sahnede bir süre sendeledi ve kendini toparlamaya çalıştı. Şarkısına devam edemeyen Boz, neye uğradığını şaşırdı.

Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu?Zeytin Ağacı Galasına Katılmadı! Murat Boz Neye Bozuldu?Magazin

Etiketler
Murat Boz
Son Güncelleme:
Türk Oyuncular 'Dünyanın En Güzel 100 Kadını' Listesinde! O İsim Şaşırttı 'Dünyanın En Güzel Kadınları'ndan 5'i Türk!
Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor Sinek ve Sivrisineklerden Kurtulmanın Doğal Yolu: Anında Uzaklaştırıyor
Gerçek Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: CIA Gözüne Türk Oyuncuyu Kestirmiş CIA Gözüne Türk Oyuncuyu Kestirmiş
Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Pahalı Ordusu Belli Oldu: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı