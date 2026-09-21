Sahne Şıklığı ve Dev Repertuvar Bir Arada: Kahramanmaraş’ta Ebru Yaşar İzdihamı

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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Kahramanmaraş ayağında müzik dünyasının güçlü seslerinden Ebru Yaşar’ı ağırladı. Festivalde binlerce kişiyle buluşan Ebru Yaşar, sevilen şarkılarıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ'TA SİYAH ASALET

Sahne performansıyla büyük alkış alan sanatçı, gecede tercih ettiği siyah kombiniyle de dikkat çekti. Dantel detaylı üstü, bol paça pantolonu ve güçlü omuz detaylarıyla öne çıkan kısa ceketiyle modern ve iddialı bir stil sergileyen Yaşar, görünümünü ışıltılı takılarıyla tamamladı.

Binlerce Kahramanmaraşlının eşlik ettiği gecede Ebru Yaşar, hem repertuvarı hem de sahne şıklığıyla adından söz ettirdi.

Kaynak: Haber Merkezi