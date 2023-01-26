Şahmaran dizisinde Meli Bendeli'nin 'geri aldılar' dediği karakter ortaya çıktı
"Şahmaran" dizisinde önce kendisine rol verildiğini, ardından etekle görüldüğü için rolün geri alındığını söyleyen Meli Bendeli'nin, hangi karakter için düşünüldüğü ortaya çıktı.
"Şahmaran" dizisindeki rolünü dışarıda etek giydiği için kaybettiğini açıklayan trans oyuncu Meli Bendeli'nin, dizide rol alsaydı hangi karakteri canlandıracağı öğrenildi.
Netflix'in yerli yapımı "Şahmaran"ın kadrosundan etek giydiği için çıkarıldığını açıklayan Meli Bendeli'nin, rolü alsaydı dizideki Davut karakterinin gençliğini oynayacağı öğrenildi.
Dizide, Serenay Sarıkaya'nın hayat verdiği Şahsu karakterinin dedesi olan Davut'u Mustafa Uğurlu canlandırıyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Davut karakterinin gençliğini ise "Sen Anlat Karadeniz" ve "İçerde" gibi yapımlarda rol alan Beran Soysal canlandırıyor.