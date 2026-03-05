'Sahipsizler' Sahipsiz Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Star TV'nin fenomen dizilerinden Sahipsizler, 51'inci bölümüyle ekranlara veda etti. Dün akşamki final bölümü sonrası dizinin oyuncuları da veda paylaşımları yaptı.

İki sezondur çarşamba akşamları Star TV'de izleyici karşısına çıkan Sahipsizler, dün akşam yayınlanan 51'inci bölümüyle final yaptı. Sahipsizler'in final bölümü sonrası dizinin oyuncuları da setten paylaştıkları karelerle sevenlerine veda etti.

HAZAL SUBAŞI: İYİ Kİ BİRLİKTEYDİK

Sahipsizler'in Azize'si Hazal Subaşı, “İyi ki birlikteydik, hepinizi çok seviyorum” diyerek ekip arkadaşlarıyla fotoğraflarını paylaştı.

Dizinin Devran Alaz'ı Burak Berkay Akgül ise “Yolu Sahipsizler'e düşen herkesin emeğine sağlık. Sonsuz teşekkürlerimizle...” sözlerini paylaştı.

ECE BAĞCI: SAHİPSİZLER'İ HİÇ UNUTMAYACAĞIM

Dizinin Fidan'ı Ece Bağcı da kamera arkasında çekilen birçok fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Sahipsizler'i hiç unutmayacağını söyleyen Bağcı, “Bir araya gelen bunca insanın hepsini çok çok sevmek mümkünmüş. Hayatımın bu döneminde karşıma çıktığınız, olduğunuz gibi hepinizi çok sevmemi sağladığınız ve (hiç bunu diyenlere inanmazdım ama cidden) ailem olduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Nicelerine” ifadelerini kullandı.

DOĞA BAYRAM: ÇOK KIYMETLİYDİ

Sahipsizler'in Zeliha'sı Doğa Bayram, dizinin hep aklında ve kalbinde yer alacağını söyledi ve hem ekip arkadaşlarına hem de seyirciye teşekkür etti. Ünlü isim sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zeliha’m seninle olmak duygularını paylaşmak benim için çok kıymetliydi. Kendimi bulmam ve ne istediğimi, ne hissettiğimi yol içerisinde görebilmemdeki katkın çok büyük, ilkler özeldir. Öyle de kalacak. Sahipsizler ailem sizi seviyorum."

DUYGU KARACA: SAHİPSİZLER BİR PROJE DEĞİL, AİDİYETTİ

Dizide Haşmet'in kardeşi Necla'yı oynayan Duygu Karaca da "Her yeni gün günlüğüne güzel anılar yazmak gibiydi sete gitmek. Sahipsizler ekibi bir proje değil, aidiyetti. Hepimiz işimize sarıldık, kendimizi adadık" diyerek duygularını paylaştı.

Başta yönetmenler Cem Karcı ve Enes Kartal'a, ardından emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına teşekkür eden Karaca, “Aile olduk klişesinin nasıl gerçek olduğunu gördük. Tüm ekip bir aile olduk. Hiç unutmayacağım, hep özleyeceğim” dedi.

Sahipsizler'in Melis'i Mina Derman da Sahipsizler setinden paylaştığı karelere “Ve bu hikayenin sonunda, biz birbirimize sahibiz” notunu düştü.

BİLGE CAN GÖKER: 51 HAFTADIR EVLERİNİZE KONUK OLDUK

Dizide Yusuf'un Süheyla'yı canlandıran Bilge Can Göker de paylaşımında “51 haftadır evlerinize konuk olduk. Sahipsizler bize, koca bir ekip olmayı ve yepyeni arkadaşlıklar şansı tanıdı. En gencimizden, en yaş alanımıza kadar hepimiz büyük bir özveri ve keyifle çalıştık” ifadelerini kullandı.

ZEYNEP KÖSE: İYİ Kİ!

Sahipsizler'de çocukların annesi Bala'yı canlandıran Zeynep Köse de “Bolca anı ve kahkahayla, işine dört elle sarılmış harika bir ekiple Sahipsizler'in sonuna geldik. Ve Bala; iyi ki” diye veda etti.

Kaynak: Haber Merkezi