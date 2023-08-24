Sağlık sorunlarıyla boğuşan Turabi Çamkıran: Beş parasız halime geri döndüm!
Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Turabi Çamkıran, "Yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm!" dedi.
İki kez Survivor'da şampiyon olduktan sonra yurt dışında katıldığı yarışmada da birincilik elde eden Turabi Çamkıran, uzun süredir Amerika'da yaşıyor.
Karma dövüş eğitimleri alan ve şov programlarına hazırlık yapan Turabi geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmış ve sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Tedavisi devam edilen Çamkıran, 'Bir kazaydı, geçecek. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim inşallah.' açıklamasını yapmıştı.
Turabi'den yeni bir paylaşım geldi. Yarışmalardan kazandığı bütün parayı harcadığını söyleyen Çamkıran, "Artık çok ama çok yoruldum. Bu saatten sonra beni heyecanlandıracak bir teklif olmadıkça yarışlara veda ediyorum ve emekli oluyorum. Geride hatırladıkça gurur duyacağım şampiyonluklar kazandım.
Kazandırdığı paralar yüzünden de çok insan kaybettim. Paraların bir kısmı ailenin borçlarına, bir kısmı dostların derdine, bir kısmı da ihtiyacı olan kardeşlerime gitti.(Helal hoş olsun) Bir kısmını yedim, kalanını ticarette batırdım. Kötü gün parasını da şimdi sağlığımı düzeltmek için kullanıyorum. Çok şükür yarışmalardan önceki beş parasız halime geri döndüm." ifadelerini kullandı.