Sağlık Problemleri Yaşayan Ünlü Türkücü Böbrek Nakli Oldu

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi ve bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarını geride bıraktı. Ünlü sanatçı, zorlu günlerin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

“Yeğenime minnettarım” diyen Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası kendisini yeniden hayata döndüren yeğeni Ebru’ya teşekkür ederek, “Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi” ifadelerini kullandı.

Türkücü, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım’da gerçekleşecek “Yaşam En Güzel Miras” etkinliğinde hayranlarıyla buluşacak.

