Sağlık Problemleri Yaşayan Ünlü Türkücü Böbrek Nakli Oldu

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Türk Halk Müziği'nin ünlü isimlerinden türkücü Orhan Hakalmaz, böbrek nakli ameliyatı geçirdi.

Sağlık Problemleri Yaşayan Ünlü Türkücü Böbrek Nakli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi ve bağlama virtüözü Orhan Hakalmaz, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarını geride bıraktı. Ünlü sanatçı, zorlu günlerin ardından yeniden sahnelere dönmeye hazırlanıyor.

“Yeğenime minnettarım” diyen Hakalmaz, geçirdiği böbrek nakli sonrası kendisini yeniden hayata döndüren yeğeni Ebru’ya teşekkür ederek, “Yeğenim Ebru'ya minnettarım, böbreğini paylaşarak bana hayat verdi” ifadelerini kullandı.

Sağlık Problemleri Yaşayan Ünlü Türkücü Böbrek Nakli Oldu - Resim : 1

Türkücü, Organ Bağışı Haftası kapsamında 4 Kasım’da gerçekleşecek “Yaşam En Güzel Miras” etkinliğinde hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Güllü'nün Oğlu Tuğberk Yağız Gülter'le İlgili Şoke Eden İddia! Şiddet Gördü, KADES'den Yardım İstedi Güllü'nün Oğluyla İlgili Şoke Eden İddia! Şiddet Gördü, KADES'den Yardım İstedi
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Yılın Aşk İddiası… Yasemin Yürük ve Pascal Nouma Sevgili mi? Yılın Aşk Bombası…
ÇOK OKUNANLAR
Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü
Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı
Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Bir Aile Yok Oldu… Geriye Sadece Anılar Kaldı Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Geriye Sadece Anılar Kaldı
Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz'le Kritik Mesajlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Almanya Şansölyesi Merz'le Kritik Mesajlar
Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Hakem Zorbay Küçük İlk Kez Konuştu! Şikayetçi Oldu Bahis Skandalında Flaş Gelişme