'Safir' Dizisinin Yıldızı da Yasa Dışı Bahis Listesinde, Ünlü Oyuncu Atakan Yılmaz Tutuklandı

Yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı. Başsavcılık genç oyuncunun sosyal medyada videolarında yasa dışı bahisi özendirdiğini açıkladı.

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'Safir' Dizisinin Yıldızı da Yasa Dışı Bahis Listesinde, Ünlü Oyuncu Atakan Yılmaz Tutuklandı

Yasa dışı bahis reklamları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen ünlü oyuncu Atakan Yılmaz tutuklandı.

İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında listeye adı eklenen son isimlerden biri de oyuncu Atakan Yılmaz olmuştu.

'Safir' Dizisinin Yıldızı da Yasa Dışı Bahis Listesinde, Ünlü Oyuncu Atakan Yılmaz Tutuklandı - Resim : 1

SOSYAL MEDYADA REKLAM YERLEŞTİRDİ İDDİASI

“Menajerimi Ara”, “Seversin” ve” Safir” gibi dizilerde rol alarak hafızalara kazınan ünlü oyuncunun sosyal medyada yayınladığı videolar içerisinde ve görseller üzerinde reklam yerleştirme vb. yöntemlerle yasa dışı bahisi özendirici faaliyet yürüttüğü tespit edilmişti.

Gözaltındaki oyuncu ifadesinin ardından bugün tutuklandı.

'Safir' Dizisinin Yıldızı da Yasa Dışı Bahis Listesinde, Ünlü Oyuncu Atakan Yılmaz Tutuklandı - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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