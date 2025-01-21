Sabancıların Torunu Kerem Kamışlı'yı Denize Atmıştı: Yiğit Marcus Aral'la İlgili Yeni Gelişme
2021 yılının haziran ayında, eski sevgilisi Şevval Şahin'le yemek yiyen Sabancı ailesi üyesi Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral için kırmızı bülten çıkarılması istendi. Mahkeme,yakalama kararının devam etmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Kaynak: Sabah
Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran olay, 24 Haziran 2021'de Üsküdar'da bir restoranda yaşanmıştı. Eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancı ailesi üyesi Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında, 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlanmıştı. Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçti ancak Aral, yakalanamadı.
KIRMIZI BÜLTEN TALEBİ
Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, davanın 13. celsesinde mahkeme, Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde yaşadığı bilinen Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini belirtti.
Müşteki Kerem Kamışlı'nın avukatı bu durum üzerine sanığın kasten duruşmaya katılmadığını belirterek, "Sanık hakaret tehdit, özel hayata ilişkin suçları işlemiştir. Müvekkilin canına kast etmiştir. Kırmızı bülten talebimiz vardır. Hakkında kırmızı bülten kararı verilmesini talep ederiz" dedi.
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DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme, Yiğit Marcus Aral hakkında çıkarılan yakalama kararının devam etmesi ve infazının beklenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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