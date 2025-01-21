Sabancıların Torunu Kerem Kamışlı'yı Denize Atmıştı: Yiğit Marcus Aral'la İlgili Yeni Gelişme

Magazin dünyasında büyük yankı uyandıran olay, 24 Haziran 2021'de Üsküdar'da bir restoranda yaşanmıştı. Eski sevgilisi Şevval Şahin ile yemek yiyen Sabancı ailesi üyesi Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında, 'olası kastla öldürmeye teşebbüs', 'tehdit', 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'hakaret' suçlarından 34 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılmıştı. Aral'ın yargılanmasına 30 Kasım 2021 günü başlanmıştı. Aradan yaklaşık 3,5 yıl geçti ancak Aral, yakalanamadı.