Sabancı çiftinden bebekleriyle ilk poz
İş insanı Hacı Sabancı ile evliliğini bebekle taçlandıran ve 15 Ağustos'ta ilk kez anne olan Nazlı Sabancı, kızı ve eşiyle aile pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı, 10 Ekim 2021’de Arzu-Ömer Sabancı’nın yalısında sade bir törenle dünyaevine girmişti.
25 Haziran 2022’de de Çırağan Sarayı’nda görkemli bir düğün yapan çiftin ilk bebekleri de 15 Ağustos’ta dünyaya geldi.
Nazlı Sabancı, kayınvalidesi Arzu Sabancı’nın adını verdiği kızı Arzu Alara ve eşiyle ilk aile pozunu verdi.
Nazlı Sabancı, ailece çektirdikleri fotoğrafı “Kelimeler kifayetsiz” notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.