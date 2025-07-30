Rusya’daki 8.8’lik Deprem Sonrasında Oğuzhan Uğur’dan Çarpıcı Türkiye Yorumu! Tek Soruyla Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı

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Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki deprem, bölge tarihinin son 73 yıldaki en şiddetli sarsıntısı olarak kayıtlara geçti. Depremin ardından ABD ve Japonya için tsunami uyarısı yapılırken, gözler yeniden deprem riski taşıyan noktalara çevrildi.

6 ŞUBAT'I HATIRLATTI

Uzman isimlerden açıklamalar ve uyarılar peş peşe sıralanırken, 11 ilde büyük yıkım yaratan 6 Şubat depremleri de yeniden hatırlandı.

ÇARPICI TÜRKİYE KIYASLAMASI

Babala TV’nin sahibi ve sunucu Oğuzhan Uğur, Rusya depremi sonrasında sosyal medya hesabı X üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Rusya’daki 8.8’lik depremin Türkiye’de olması durumunda neler yaşanabileceğine dikkat çeken Oğuzhan Uğur’un bu paylaşımı gündem oldu.

'BURADA OLSA NE OLURDU?'

Uğur, Rusya’da deprem anında çekilen bir video eşliğinde paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bu video ajanslara düşecek, dünyaya yayılacak. Bizde olduğu gibi, yabancı memleketlerde de gündem olacak. Tabii onların bizden farkı var. Farkları, önce 8.8 depremin büyüklüğüne şaşıracak olmaları. Biz önce 8.8 büyüklüğündeki bir depremde ayakta kalabilen eski binalara şaşıracağız. Onlar en fazla, birbirine ‘Dünyada daha önce bu büyüklükte bir deprem oldu mu?’ diye sorarlar. Biz, ‘Aynısı burada olsaydı ne olurdu?’ diye soracağız. Bu karamsar bir eleştiri değil, yanlış anlaşılmasın. Bu, bizim ne kadar farklı bir ülke olduğumuzu gösterir.