Rihanna'dan 'Şirin' Sürpriz! 2 Ay Kala Duyurdu

1981 yılında televizyonda yayınlanmaya başlayan fenomen çizgi film Şirinler yıllar sonra beyaz perdeye taşınmış, sinema hikayesiyle de herkesi etkilemeyi başarmıştı.

BEYAZ PERDEYE TAŞINMIŞTI

Şirin Baba, Şirine, Gözlüklü Şirin, Usta Şirin, Hayalci Şirin, Aşçı Şirin, Somurtkan Şirin, Güçlü Şirin, Süslü Şirin, Şakacı Şirin, Tembel Şirin gibi karakterlerin Gargamel ve kedisi Azman ile arasındaki mücadeleyi anlatan çizgi film çocuklar kadar yetişkinlerin de favorisi haline gelmişti.

ÖZEL ŞARKI

Fenomen animasyonun yeni serisi 18 Temmuz 2025 tarihinde sinemalarda gösterime girmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni seri hayranlarına büyük bir sürpriz yaparak dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna’yı da projeye dahil etti.

Rihanna, ‘Friend of Mine’ isimli şarkısını Şirinler için seslendirdi. Müzikseverlerle şarkısının klibini buluşturan Rihanna’nın klibi büyük beğeni topladı.

Klibe ‘O kadar iyi bir seslendirmesi var ki bütün bölümleri izleme isteği uyandırıyor’ gibi yorum yapıldı.