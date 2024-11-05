Rihanna'dan Hayranlarına 'Sandığa Gitme' Çağrısı! 'Oy Verin Çünkü Ben Veremiyorum'

Güzellik markası sayesinde milyarder olan Barbaroslu ünlü şarkıcı Rihanna, ABD başkanlık seçiminde oy vermeleri için hayranlarına çağrıda bulundu. Şarkıcı, ABD vatandaşı olmadığı için oy kullanmadığını belirterek "Oy verin, çünkü ben veremiyorum" dedi.

Son Güncelleme:
Rihanna'dan Hayranlarına 'Sandığa Gitme' Çağrısı! 'Oy Verin Çünkü Ben Veremiyorum'

Bir süredir müzik kariyerini bir kenara bırakarak "Fenty" adlı güzellik markasına odaklanan dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna, hayranlarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu. ABD vatandaşı olmadığı için oy hakkı olmadığını belirten Rihanna, hayranlarına oy verme çağrısı yaptı.

Rihanna'dan Hayranlarına 'Sandığa Gitme' Çağrısı! 'Oy Verin Çünkü Ben Veremiyorum' - Resim : 1

'OĞLUMUN PASAPORTUYLA SANDIĞA GİDİYORUM'

NTV'de yer alan habere göre; rapçi ASAP Rocky ile beraberliğinden RZA ve Riot Rose adında iki çocuk sahibi olan şarkıcının oğulları ise ABD vatandaşı. 36 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında bir video paylaşarak esprili bir şekilde "Oğlumun pasaportuyla gizlice sandık başına gitmeye çalışıyorum. Oy verin, çünkü ben veremiyorum" notunu düştü.

Rihanna'dan Hayranlarına 'Sandığa Gitme' Çağrısı! 'Oy Verin Çünkü Ben Veremiyorum' - Resim : 2

Ünlü şarkıcı Rihanna, 1988 yılında Barbados'ta dünyaya geldi. Şarkıcı 2005'te ABD'ye taşındı ama vatandaşlığını hiç değiştirmedi.

ABD Seçimlerinde Dengeleri Değiştiren Sincap! Peanut'ın Ölümü Trump'a Koz OlduABD Seçimlerinde Dengeleri Değiştiren Sincap! Peanut'ın Ölümü Trump'a Koz OlduDünya
ABD'de Seçim Yarışı Kızıştı: Trump, 'Barışın Adayıyım' Dedi, Kamala Harris'i SuçladıABD'de Seçim Yarışı Kızıştı: Trump, 'Barışın Adayıyım' Dedi, Kamala Harris'i SuçladıDünya

Kaynak: NTV

Etiketler
Rihanna ABD
Son Güncelleme:
Fayansların Aralarındaki Siyahlık Nasıl Geçer? Bu Yöntemle Süt Gibi Olacak Fayansların Aralarındaki Siyahlık Nasıl Geçer? Bu Yöntemle Süt Gibi Olacak
Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Can Tunaboylu Hakkında Sevgilisini Darbettiği Davada Flaş Karar Yüzyüzeyken Konuşuruz Gitaristi Hakkında Karar
18 Yaş Sınırı Geldi, Yine de En Çok O İzlendi! 'İllegal Hayatlar: Meclis' Gişenin Lideri Oldu 18 Yaş Sınırı Geldi, Yine de En Çok O İzlendi!
Limonların Aylarca Taze Kalmasını Sağlayan Yöntem Limonların Aylarca Taze Kalmasını Sağlayan Yöntem