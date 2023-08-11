Rihanna ikinci kez anne oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, ikinci kez anne oldu.

Rihanna ikinci kez anne oldu

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini beklediğinin müjdesini vermişti. 13 Mayıs 2022'de doğum yapan şarkıcı, erkek bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına almıştı.

Rihanna ve ASAP Rocky'nin bebeğini görenler; "Küçük ASAP yapmışlar" ve "Babasının kopyası" gibi yorumlarda bulunmuştu.

BİR DE KIZI OLDU

Barbadoslu şarkıcı, 12 Şubat'ta ise Super Bowl devre arasındaki performansında hayranlarını şoke eden haberi vererek; ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.

Rihanna ikinci kez anne oldu - Resim : 1

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