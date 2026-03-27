Ricky Martin 15 Yıl Aradan Sonra İstanbul'a Geliyor
Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, 15 yıl aradan sonra yeniden İstanbul’a geliyor. 54 yaşındaki popüler şarkıcı, 11 Temmuz'da Küçükçiftlik Park'ta sahne alacak.
BİLETLER 30 MART'TA SATIŞTA
Ricky Martin'in 11 Temmuz 2026'daki İstanbul konserinin öncelikli biletleri 30 Mart Pazartesi günü saat 12.00’de satışa açılacak.
Sadece bir gün boyunca geçerli olacak ön satışta, konsere gitmek isteyenler biletlerini yüzde 30 indirimli olarak satın alabilecek.
Ricky Martin, 2016'da Antalya'da da sahne almıştı.
