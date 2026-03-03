Rabia Soytürk, İbrahim Yıldız'ın Cenazesine Makyajlı Gitmişti... Eleştirilere Cevap Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Duy Beni' dizisiyle tanınan genç oyuncu İbrahim Yıldız, aylar süren yaşam mücadelesini kaybetti. Rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık 6 aydır yoğun bakımda tedavi gören 27 yaşındaki oyuncu, hastanede hayatını kaybetti.

ÜNLÜ İSİMLER CENAZEDEYDİ

Yıldız’ın cenaze törenine diziden rol arkadaşları ve birçok ünlü isim katıldı. Rabia Soytürk, Alina Boz, Caner Topçu ve Sümeyye Aydoğan törende hazır bulundu. Soytürk’ün cenazede gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Ancak cenazeden bir gün sonra Rabia Soytürk’ün sosyal medya hesabından gülümseyerek paylaştığı bir fotoğraf, bazı kullanıcıların tepkisini çekti. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, oyuncu eleştirilerin odağı haline geldi.

“BENİM ROL ARKADAŞIMDI”

Hakkındaki yorumlara sessiz kalmayan Soytürk, 2. Sayfa programına yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Biraz kötü şeyler yazıldı, çizildi. Bunları konuşmak hiç iç acıcı değil ama bazı şeyleri galiba söylemek gerekiyor anlatmak gerekiyor ki… Ben evet cenazeye gittim, benim rol arkadaşımdı kendisi çok sevdiğim bir kalpti."

“BEN CENAZEYE SET ARAMDA GİTTİM”

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Elbette üzüldük elbette ateş düştüğü yeri yakıyor elbette ailesinin yaşadığımı anlamıyor hissedemiyoruz o ayrı ama bizlerde üzülüyoruz. Yok makyajlı gitti öyle oldu böyle oldu. Bunlar gerçekten can sıkıcı arkadaşlar. Set aramda yarım saatlik yemek aramda koştur koştur cenazeye katıldım. Kostümümle, saçımla, makyajımla. Mecbur o şekilde gelip sahneye döndüm."

“SOSYAL MEDYA BENİM İŞİM”

Soytürk, paylaşımıyla ilgili de şu açıklamayı yaptı:

"Ekstra olarak o gün o fotoğrafı paylaşmış olmam bazen o sosyal medya hesabını biz yönetmiyoruz ve oradan da para kazanıyoruz. Nasıl dizi gününü değiştiremiyorsak bazı şeylerin paylaşımını da değiştiremiyoruz. Bu kimsenin acı eşiğini değerlendirme yorumunu kimseye vermemesi gerekiyor diye düşünüyorum.”

Yaşanan gelişmeler sosyal medyada tartışılmaya devam ederken, genç oyuncu İbrahim Yıldız sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

